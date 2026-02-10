Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina, kendiliğinden yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:50 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina, kendiliğinden yıkıldı.

        Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'nde son günlerde yağışlar etkili oldu.

        Heyelan riski nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan Mehmet Altıntaş'a ait 2 katlı ev, kendiliğinden yıkıldı.

        Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da heyelan sebebiyle tahliye edilen ev çöktü: O anlar kamerada
        Kastamonu'da heyelan sebebiyle tahliye edilen ev çöktü: O anlar kamerada
        Bir kişinin öldüğü ölümlü kazayla ilgili yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis...
        Bir kişinin öldüğü ölümlü kazayla ilgili yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis...
        Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Üretimini Koordinatörlük yapılarıyla gelece...
        Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Üretimini Koordinatörlük yapılarıyla gelece...
        Kastamonu Üniversitesi'nin raporlar dizisinde korunan alanlar ele alındı
        Kastamonu Üniversitesi'nin raporlar dizisinde korunan alanlar ele alındı
        Kastamonu'da heyelan sonrası yol çöktü
        Kastamonu'da heyelan sonrası yol çöktü
        Kastamonu'da fırtına uyarısı
        Kastamonu'da fırtına uyarısı