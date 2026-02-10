Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da fırtına uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 08:47 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:47
        Kastamonu'da fırtına uyarısı
        Kastamonu'nun iç kesimlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 10 Şubat Salı günü rüzgarın iç kısımda kalan bölgelerde güneyden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

        Açıklamada, saatteki hızı özellikle yükseklerde 75 kilometreye ulaşması öngörülen fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.

        Açıklamada, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



