Cide Belediyespor, Ormanspor'u 2-0 mağlup etti
Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde Cide Belediyespor, sahasında Ormanspor'u 2-0 mağlup etti.
Cide İlçe Stadı'nda oynan karşılaşmada Cide Belediyespor ve Ormanspor karşı karşı karşıya geldi.
Cide Belediyespor karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.
Bu sonuçla Cide Belediyespor, puanını 28'e yükseltti ve en yakın rakibi Ormanspor ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Ormanspor ise 25 puanda kaldı.
