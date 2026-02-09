Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Güreş milli takımları, hazırlıklarını Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefiyle sürdürüyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Serbest Güreş A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın nihai hedefi olimpiyatlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güreş milli takımları, hazırlıklarını Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefiyle sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Serbest Güreş A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın nihai hedefi olimpiyatlar.

        Serbest Güreş A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, mart ve nisan ayında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

        Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce güreşi bıraktığını söyledi.

        Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile istişare ederek, teknik direktörlük görevine getirildiğini belirten Demirtaş, "Serbest Güreş A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı birlikte kamp yapıyor. Genç takımımızın mart ayında, A milli takımımızın ise nisan ayında Avrupa şampiyonası var. İlk hedefimiz mart ayı. 23 yaş altı takımımızın şampiyona kadrosunu büyük oranda belirledik. Onların şampiyonası bittikten sonra büyüklerin Avrupa şampiyonası kadrosunu belirleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.




        - "Şampiyonaya kadar 23 yaş altında üç, büyüklerde de dört kampımız daha olacak"

        Demirtaş, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın güreşin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Genç takımımızdan büyükler takımına giren sporcularımız da var. Onlar 23 yaş altı şampiyonada yarıştıktan sonra büyükler takımına seçilirse orada da güreşecek. Büyüklerde bizi temsil edecek olimpiyatlara katılacak birçok sporcu şu an 23 yaş altı takımımızda yer alıyor. O yüzden bu takım bizim için önemli. Bizi büyüklerde daha ileriye taşıyacak. Olimpiyatta bize madalya, kota alacak sporcuların birçoğu şu anda 23 yaş altı takımda. O yüzde şu an kampımızda 23 yaş altına ağırlık veriyoruz. Şampiyonaya kadar 23 yaş altında üç, büyüklerde de 4 kampımız daha olacak. Bu kamplarda ağırlık, teknik ve taktik antrenmanları olacak. O şekilde Avrupa şampiyonalarına hazırlanacağız."

        Hedeflerinin olimpiyatlar olduğunun altını çizen Demirtaş, "Hedeflerimiz bizim olimpiyata yönelik. Olimpiyata 3 sene gibi bir zaman var. Bu işin nirvanası olimpiyatlar. Olimpiyatlara katılmak ayrıcalıktır. Madalya almak olağanüstü bir ayrıcalıktır. Biz öncelikle 6 sporcu ile olimpiyatlara gidip orada madalyalar almayı hedefliyoruz. Ona yönelik uzun vadeli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.




        - "Zor bir süreç ama bizim hedefimiz olimpiyat"

        Teknik direktör Soner Demirtaş, hedeflerinin her zaman olimpiyat olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Tabii ki burada Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Buralar bizim için bir basamak olacak. Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında yarışan sporcuların büyük çoğunluğu olimpiyatlara gidecek. Bu şampiyonalarda kendilerini görecekler, rakiplerini görecekler. Neyin eksik, neyin fazla olduğunu görecekler. O sporcuları yenip yenemeyeceklerine bakacaklar. Kendilerini test edecekler. Zor bir süreç ama bizim hedefimiz olimpiyat."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutukl...
        Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutukl...
        Kameralara takılan kurşunlama olayında 2 tutuklama
        Kameralara takılan kurşunlama olayında 2 tutuklama
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'daki anaokulu öğrencilerinin bayrak se...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'daki anaokulu öğrencilerinin bayrak se...
        Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Kayak merkezine gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 3 yaralı
        Kayak merkezine gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 3 yaralı