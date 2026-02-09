Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu Havalimanı 2025'te 58 bin 662 yolcuya hizmet verdi

        Kastamonu Havalimanı'nda 2025 yılı içerisinde iç ve dış hatlarda toplam 58 bin 662 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:57 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Havalimanı 2025'te 58 bin 662 yolcuya hizmet verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Havalimanı'nda 2025 yılı içerisinde iç ve dış hatlarda toplam 58 bin 662 yolcuya hizmet verildi.

        Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca havalimanında iç hat yolcu trafiğinin 55 bin 247, dış hat yolcu trafiğinin ise 3 bin 415 olarak gerçekleştiği belirtildi.

        Açıklamada, aynı dönemde havalimanında iç hatlarda bin 178, dış hatlarda 25 olmak üzere toplam bin 203 uçuş yapıldığı kaydedildi.

        Türk Hava Yolları tarafından Kastamonu ile İstanbul Havalimanı arasında haftada toplam 10 tarifeli gidiş-dönüş uçuş gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, havalimanının şehrin ulaşım imkanlarını güçlendirdiği ve yolcu hareketliliğine katkı sağladığı vurgulandı.

        Valilik açıklamasında, Kastamonu Havalimanı'nın afet ve acil durumlarda da kritik görevler üstlendiği belirtilerek, özel jet uçuşları ile küçük, orta ve büyük gövdeli eğitim uçaklarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarına da hizmet verdiği bildirildi. Orman yangını sezonunda ise Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterinin görevli personeliyle birlikte havalimanında müdahaleye hazır şekilde bekletildiği de hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Annenin fedakarlık dolu yolculuğu: Çocukları için megakenti bırakıp toprağa...
        Annenin fedakarlık dolu yolculuğu: Çocukları için megakenti bırakıp toprağa...
        Güreş milli takımları, hazırlıklarını Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedef...
        Güreş milli takımları, hazırlıklarını Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedef...
        Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutukl...
        Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutukl...
        Kameralara takılan kurşunlama olayında 2 tutuklama
        Kameralara takılan kurşunlama olayında 2 tutuklama
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'daki anaokulu öğrencilerinin bayrak se...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'daki anaokulu öğrencilerinin bayrak se...
        Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı