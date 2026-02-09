Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Küre Müftülüğü tarafından toplantı yapıldı

        Küre Müftülüğü tarafından aylık olağan toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:05
        Küre Müftülüğü tarafından toplantı yapıldı
        Küre Müftülüğü tarafından aylık olağan toplantı yapıldı.

        İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan koordinesinde Merkez Akşemsettin Camisi'nde gerçekleşen toplantıda, ilçe genelinde yürütülen din hizmetleri kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut çalışmalar değerlendirildi.

        Ramazan ayı öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapılırken, önümüzdeki döneme dair planlamalar istişare edildi.

        Toplantının sonunda Özkan, katılım sağlayan din görevlilerine teşekkür ederek, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.



