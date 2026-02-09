Kastamonu'da 9 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalandığı ifade edildi. Hükümlülerin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

