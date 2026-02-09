Habertürk
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:31 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:31
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 38 cep telefonu, 20 litre etil alkol, 34 sikke, yüzük, 2 tarihi obje ve dedektör ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler M.T, S.K. ve V.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

