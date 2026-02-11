Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının 2025 yılı çalışmaları paylaşıldı

        Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca 2025 yılında 1528 saat görev icra edilerek 27 deniz aracına idari işlem uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:15 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:15
        Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının 2025 yılı çalışmaları paylaşıldı
        Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca 2025 yılında 1528 saat görev icra edilerek 27 deniz aracına idari işlem uygulandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin Karadeniz'deki sorumluluk sahasında can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürdürebilir balıkçılık, kamu düzeninin korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

        Bu kapsamda ekiplerin denizde 1258 saat görev icra ettiği vurgulanan açıklamada, 724 teknenin kontrol edilerek 3 bin 666 kişinin sorgulama işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, 27 deniz aracı ile 24 kişiye idari işlem uygulandığı, yasa dışı avcılıkla elde edilen 555 kasa su ürününe de el konulduğu kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

