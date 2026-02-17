Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:07 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Araç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        İşlemleri tamamlanan 12 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        12 zanlıdan 3’ü çıkarıldıkları adliyede tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentte 13 Şubat'ta 21 şüpheliye ait 23 adrese gerçekleştirilen operasyonda 9,34 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 35,46 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içeren sigara, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 158 fişek, 16 av tüfeği kartuşu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira para ele geçirilmiş, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Bakan Yardımcısı Yelkenci, Harezmi Eğitim Modeliyle hazırlanan sergiyi gezd...
        Bakan Yardımcısı Yelkenci, Harezmi Eğitim Modeliyle hazırlanan sergiyi gezd...
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca 4 ilde iftar sofrala...
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca 4 ilde iftar sofrala...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kastamonu'da sergi açılışında konuş...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kastamonu'da sergi açılışında konuş...
        Bakan Yardımcısı Yelkenci: "Türkçeyi derinlemesine anlayan, konuşan, yazan...
        Bakan Yardımcısı Yelkenci: "Türkçeyi derinlemesine anlayan, konuşan, yazan...
        Kastamonu'da 3 camide teravih namazları hatimle kılınacak
        Kastamonu'da 3 camide teravih namazları hatimle kılınacak