GÜNCELLEME - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3’ü tutuklandı.



Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Araç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



İşlemleri tamamlanan 12 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



12 zanlıdan 3’ü çıkarıldıkları adliyede tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kentte 13 Şubat'ta 21 şüpheliye ait 23 adrese gerçekleştirilen operasyonda 9,34 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 35,46 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içeren sigara, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 158 fişek, 16 av tüfeği kartuşu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira para ele geçirilmiş, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.

