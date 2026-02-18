Canlı
        Taşköprü'de minareye ramazan mahyası asıldı

        Taşköprü'de minareye ramazan mahyası asıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:53
        Taşköprü'de minareye ramazan mahyası asıldı
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ramazan ayının başlamasıyla camilerdeki manevi atmosfer ışıklarla taçlandı.

        Karasait Camisi'nin minaresine "Ya Şehri Ramazan" yazılı mahya asıldı.

        Belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan ve minareye yerleştirilen mahya, ilçe merkezine ayrı bir güzellik kattı.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mübarek ayın başlamasıyla Karasait Camisi'ne geleneksel mahyanın asıldığını belirterek, ramazanın birlik, beraberlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



        

