        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ramazan ayı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 23:13 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:13
        Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kışla Parkı'ndan başlayan fener alayı, Çay Boyu güzergahı üzerinden Nasrullah Camisi'ne kadar devam etti. Vatandaşlar yürüyüşe ellerindeki fenerlerle eşlik etti.

        Nasrullah Camisi önünde sona eren programda Kastamonu Müftü Yardımcısı Selim Demir dua etti. Duanın ardından katılımcılara salep ve çikolata ikramında bulunuldu, çocuklara ramazan fenerleri dağıtıldı.

        Yürüyüşe siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

