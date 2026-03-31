Küre'de ilkokul öğrencilerinden Kaymakam Çakır'a ziyaret

Küre Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti. Hayat bilgisi dersi kapsamında gerçekleşen ziyarette öğrenciler, kaymakamlığın işleyişi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetim birimlerinin görevleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çakır, öğrencilere devletin yönetim yapısı ve kaymakamlık makamının sorumlulukları hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.