Kastamonu'da ayılar, köpek ve koyunu telef etti

Kastamonu’da kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, sokak köpeği ile bir koyunu parçalayarak yedi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Küre ilçe merkezine yakın bir ormanlık alanda sokak köpeğini parçalanmış halde buldu. Köpeğin, kemiklerine kadar yenildiği görüldü. Yapılan inceleme sonrasında sokak köpeğinin ayı tarafından yenildiği düşünülüyor. Diğer olayda Bozkurt ilçesinde yaşandı. Köylerde arılara ve hayvanlara musallat olan ayı, Bozkurt ilçesinde bağlı Sarı Çiçek köyünde bir koyunu telef etti. İki gündür kayıp olan koyun, ayı tarafından parçalanmış halde bulundu.

Sarı Çiçek köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yusuf Miroğlu’na ait iki koyun, iki gün önce sürüden ayrılarak kayboldu. Dağlarda koyunlarını arayan Yusuf Miroğlu, küçükbaş hayvanlarından bir tanesinin ormanlık alanda parçalanmış halde buldu. Diğer koyununa ise ulaşamadı.

KASTAMONU 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:07

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