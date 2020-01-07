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Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA

– Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

– Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Yahya D. yönetimindeki 34 DB 4620 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Çevlik köyü kavşağında takla attı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Yahya D. ile araçta yolcu olarak bulunan Emine D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında Tosya Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak, D100 karayolunda trafik akışını güvenli şekilde sağladı.

KASTAMONU

07 Ocak 2020 Salı

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