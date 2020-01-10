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Koruma altındaki karacayı avlayan şahsa 7 bin lira ceza

İHA

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yasak olduğu halde karaca avlayan kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, karacayı avlayan şahsa 7 bin 931 lira para cezası uyguladı.

Koruma altındaki karacayı avlayan şahsa 7 bin lira ceza

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yasak olduğu halde karaca avlayan kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, karacayı avlayan şahsa 7 bin 931 lira para cezası uyguladı.
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Gemi köyünde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, nesli tükenme tehdidi altında olan ve koruma altına alınan bir karacayı vuran U.H.’yi tespit etti. Yasak avlanan U.H.’ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 7 bin 931 lira idari para cezası uygulandı. Telef edilmiş halde bulunan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

KASTAMONU

10 Ocak 2020 Cuma

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