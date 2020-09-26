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Devrilen kamyonun sürücüsü, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

DHA

Devrilen kamyonun sürücüsü, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı


Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, sıkıştığı kabinden 1 saatlik çalışmayla  kurtarıldı. 
Kaza, akşam saatlerinde İnebolu ilçesi İskir mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çuhadoruğu mevkiindeki taş ocağından mıcır malzemesi alarak yola çıkan hafriyat kamyonu, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilme sonucu kamyonun sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.  DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU
2020-09-26 21:08:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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