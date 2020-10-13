Günlük 250 ton çöpün depolandığı tesise Bakanlıktan inceleme AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Üncü’den Kastamonu ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günlük 250 ton çöpün depolandığı tesise Bakanlıktan inceleme AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Üncü’den Kastamonu ziyareti

İHA

Günlük 250 ton çöpün depolandığı tesise Bakanlıktan inceleme AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Üncü’den Kastamonu ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kastamonu’da yapımı devam eden iki büyük AB hibe projesine yönelik incelemede bulundu.
Kastamonu’ya gelen heyette AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü M. Bülent Üncü, AB Mali Yardımları Daire Başkanı İsmail Raci Bayer, KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Koordinatörü Burak Yılmaz ve Kastamonu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Koordinatörü Gıyasettin Güneş yer aldı. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü M. Bülent Üncü ve beraberindeki heyet, ilk olarak halen yapımı devam eden ve bir AB hibe projesi olan Kastamonu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında incelemelerde bulundu. Heyet, daha sonra bir diğer AB hibe projesi olan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesini inceledi.
KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında, 5 yıl öncesine kadar belediyelerce kullanılan eski katı atık düzensiz depolama sahalarında rehabilitasyon çalışmalarına devam edilirken, bunlardan biri ve en büyüğü olan Kastamonu merkezdeki Kuzeykent eski vahşi depolama sahasında kurulan ana şantiyeye gelen heyet, buradaki rehabilitasyon çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nin yetkilileri ve teknik personelleri de hazır bulundu. Kuzeykent çöplüğü olarak bilinen, Batı Çevre Yolu kenarındaki maslak mevkiinde yer alan ve 5 yıl öncesine kadar Kastamonu şehir merkezindeki evsel katı atıkların düzensiz olarak depolandığı yaklaşık 100 dönüm arazi üzerindeki rehabilitasyon çalışmaları yerinde görülerek incelendi.
İncelemelerinin ardından Üncü ve beraberindeki heyet, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan’ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür M. Bülent Üncü tarafından AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kastamonu’da yapımı devam eden iki büyük ve çok değerli projenin olduğu ifade edildi. Genel Müdür Üncü, rehabilitasyon çalışmaları yapılarak temizlenen eski düzensiz depolama sahalarına yeni çöp ve hafriyat dökümü yapılmamasını, bu konuda tüm kurumların hassasiyet göstermesini istediklerini belirtti. Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek proje sahalarının ve çevrenin korunması hususunda tüm kurumlarla birlikte gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve tedbirlerin alınacağını söyledi.
Genel Müdür M. Bülent Üncü ve beraberindeki heyet, daha sonra KASMİB’e ait Devrekani ilçesi Sarıyonca Köyü sınırları içinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni gezerek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında yapılacak olan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kastamonu merkez ve ilçelerindeki evsel katı atıkların getirilerek düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edildiği tesisin tanıtımı ise KASMİB Birlik Müdürü Adnan Tot tarafından yapıldı. 300 dönüm arazi üzerinde kurulu olan tesisin 2015 yılı Haziran ayından bu tarafa hizmet verdiğini belirten Birlik Müdürü Adnan Tot, bugüne kadar 500 bin metreküp katı atık depolanan tesise günlük ortalama 250 ton civarında katı atığın getirilerek depolandığını belirtti. Ayrıca heyet tarafından tesis içinde bulunan Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi de gezilerek görevlilerden bilgi alındı.
Heyetin Kastamonu’daki inceleme ve ziyaretlerinin son durağı ise KASMİB İdare Merkezi oldu. Burada gün boyunca yapılan incelemelerin değerlendirmesi yapılırken yüzde 85 oranında hibe desteği bulunan projenin KASMİB tarafından karşılanacak yüzde 15 oranında finansmanı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Yine proje kapsamında KASMİB’e evsel katı atık yönetimi kapsamında kullanılmak üzere verilecek iş makinaları, kamyon, semitreyler ve ekipmanlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Genel Müdür M. Bülent Üncü, projenin normal takvimine uygun şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilgili kuruluşların karşılaştıkları sorunları kendisine ve Daire Başkanı İsmail Raci Bayer’e iletmesini, proje kapsamında her türlü yardım ve desteği vereceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: "Vaka sayıları düşüşe geçti"
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: "Vaka sayıları düşüşe ...
Kurak geçen mevsim Kastamonu baraj ve göllerde su bırakmadı Karaçomak Barajı’nda su seviyesi yüzde yüzde 20'ye düştü Kastamonu'nun içme suyun karşılayan Karaçomak Barajı'nda sular çekiliyor
YEREL HABERLER Kurak geçen mevsim Kastamonu baraj ve göllerde su ...
Daday’da yola inen ayı vatandaşlar tarafından fotoğraflandı
YEREL HABERLER Daday’da yola inen ayı vatandaşlar tarafından ...
Kastamonu’da saman satmaya gelen şahıs bıçaklandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da saman satmaya gelen şahıs bıçaklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X