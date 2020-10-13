Günlük 250 ton çöpün depolandığı tesise Bakanlıktan inceleme AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Üncü’den Kastamonu ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kastamonu’da yapımı devam eden iki büyük AB hibe projesine yönelik incelemede bulundu.

Kastamonu’ya gelen heyette AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü M. Bülent Üncü, AB Mali Yardımları Daire Başkanı İsmail Raci Bayer, KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Koordinatörü Burak Yılmaz ve Kastamonu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Koordinatörü Gıyasettin Güneş yer aldı. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü M. Bülent Üncü ve beraberindeki heyet, ilk olarak halen yapımı devam eden ve bir AB hibe projesi olan Kastamonu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında incelemelerde bulundu. Heyet, daha sonra bir diğer AB hibe projesi olan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesini inceledi.

KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında, 5 yıl öncesine kadar belediyelerce kullanılan eski katı atık düzensiz depolama sahalarında rehabilitasyon çalışmalarına devam edilirken, bunlardan biri ve en büyüğü olan Kastamonu merkezdeki Kuzeykent eski vahşi depolama sahasında kurulan ana şantiyeye gelen heyet, buradaki rehabilitasyon çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nin yetkilileri ve teknik personelleri de hazır bulundu. Kuzeykent çöplüğü olarak bilinen, Batı Çevre Yolu kenarındaki maslak mevkiinde yer alan ve 5 yıl öncesine kadar Kastamonu şehir merkezindeki evsel katı atıkların düzensiz olarak depolandığı yaklaşık 100 dönüm arazi üzerindeki rehabilitasyon çalışmaları yerinde görülerek incelendi.

İncelemelerinin ardından Üncü ve beraberindeki heyet, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan’ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür M. Bülent Üncü tarafından AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kastamonu’da yapımı devam eden iki büyük ve çok değerli projenin olduğu ifade edildi. Genel Müdür Üncü, rehabilitasyon çalışmaları yapılarak temizlenen eski düzensiz depolama sahalarına yeni çöp ve hafriyat dökümü yapılmamasını, bu konuda tüm kurumların hassasiyet göstermesini istediklerini belirtti. Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek proje sahalarının ve çevrenin korunması hususunda tüm kurumlarla birlikte gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve tedbirlerin alınacağını söyledi.

Genel Müdür M. Bülent Üncü ve beraberindeki heyet, daha sonra KASMİB’e ait Devrekani ilçesi Sarıyonca Köyü sınırları içinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni gezerek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında yapılacak olan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kastamonu merkez ve ilçelerindeki evsel katı atıkların getirilerek düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edildiği tesisin tanıtımı ise KASMİB Birlik Müdürü Adnan Tot tarafından yapıldı. 300 dönüm arazi üzerinde kurulu olan tesisin 2015 yılı Haziran ayından bu tarafa hizmet verdiğini belirten Birlik Müdürü Adnan Tot, bugüne kadar 500 bin metreküp katı atık depolanan tesise günlük ortalama 250 ton civarında katı atığın getirilerek depolandığını belirtti. Ayrıca heyet tarafından tesis içinde bulunan Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi de gezilerek görevlilerden bilgi alındı.

Heyetin Kastamonu’daki inceleme ve ziyaretlerinin son durağı ise KASMİB İdare Merkezi oldu. Burada gün boyunca yapılan incelemelerin değerlendirmesi yapılırken yüzde 85 oranında hibe desteği bulunan projenin KASMİB tarafından karşılanacak yüzde 15 oranında finansmanı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Yine proje kapsamında KASMİB’e evsel katı atık yönetimi kapsamında kullanılmak üzere verilecek iş makinaları, kamyon, semitreyler ve ekipmanlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Genel Müdür M. Bülent Üncü, projenin normal takvimine uygun şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilgili kuruluşların karşılaştıkları sorunları kendisine ve Daire Başkanı İsmail Raci Bayer’e iletmesini, proje kapsamında her türlü yardım ve desteği vereceklerini belirtti.

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