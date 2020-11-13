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Bakan Karaismailoğlu: “Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz” “Geçilmez vadileri viyadüklerle geçmek için gece-gündüz, canla başla çalışmaya devam ediyoruz” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kastamonu’da

İHA

Kastamonu'da Kırık Barajı Varyant Yolu şantiyesi incelemeleri sonrasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Güçlü Altyapı, Güçlü Türkiye" yaklaşımıyla hazırladığımız Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: “Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz” “Geçilmez vadileri viyadüklerle geçmek için gece-gündüz, canla başla çalışmaya devam ediyoruz” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kastamonu’da

Kastamonu’da Kırık Barajı Varyant Yolu şantiyesi incelemeleri sonrasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Güçlü Altyapı, Güçlü Türkiye” yaklaşımıyla hazırladığımız Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaretler için Kastamonu’ya geldi. Yoğun sis dolayısı ile 1 saat 45 dakika gecikmeli Kastamonu Havalimanı’na inen Bakan Karaismailoğlu Kırık Barajı Varyant Yolu Şantiyesine giderek incelemelerde bulundu.
İncelemeler ve brifing sonrası konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Kastamonu’da ki ulaşım ve haberleşme yatırımlarını yerinde incelemek için bugün aranızdayız. Sadece Kastamonulular için değil, ülkemiz için de fayda sağlayacak projelerimiz hakkında sizleri ve halkımızı bilgilendirmek için burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Kastamonu, panoramik dağlarıyla, yemyeşil ovalarıyla, zümrüt sahilleriyle, zengin kültürel varlıklarıyla ülkemizin huzur bölgesi olarak adlandırabileceğimiz önemli bir ilimiz” dedi.

Son 18 yılda Kastamonu’ya 6 milyar liralık ulaşım ve iletişim yatırımı
Vatandaşların refahını yükseltmek için var güçleri ile çalışmaya devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, “Bugünkü Kastamonu ziyaretimiz kapsamında, Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı ve AK Parti İl Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı yatırımlarımız hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Bu kapsamda, Kastamonu Daday Yolu, Azdavay Yolu ve İnebolu Yol Şantiye ve tünellerindeki çalışmalar hakkında ayrıntılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Devrekani Belediyelerine ziyaretlerde bulunarak hem yerel yöneticilerimizle hem de vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. 18 yıllık AK Parti iktidarında; yeniden yapılan karayolu ağı, güçlü havayolu altyapısı, yenilenen, güçlendirilen demiryolu ve liman yatırımları ile vatandaşlarımızın refahını yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Son 18 yılda Kastamonu’nun, ülke çapında gerçekleştirilen yatırımlardan aldığı ulaşım ve iletişim payı 6 milyar liranın üzerindedir” diye konuştu.

Karayolu yatırım miktarını 23 kat artırdık
Karayolu yatırım miktarını 23 kat artırarak 5 milyar 623 milyon liraya çıkardıklarını açıklayan Karaismailoğlu, Kastamonu’da 430 kilometreyi aşkın yol yapım çalışmalarının da yürütülmekte olduğunu söyleyerek, “Özellikle vurgulamak istiyorum ki; Kastamonu’daki 47 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğumuzu 329 kilometreye çıkardık. Bugüne kadar Kastamonu’da 138 kilometrelik karayolu, 11 kilometrelik çift tüp tünel ile birlikte, 91 adet köprüyü yaparak halkımızın hizmetine sunduk. 19932002 yılları arasında yapılan karayolu yatırım miktarını, 23 kat artırarak, 5 milyar 623 milyon liraya çıkardık. Kastamonu’da halen devam eden, 8 adet karayolu yatırımının toplam maliyetinin 7 milyar liraya yaklaştığını sizlerin aracılığıyla gururla ifade etmek istiyorum. Tüm bu yatırımlarımızın yanı sıra halihazırda Kastamonu’da 430 kilometreyi aşkın yol yapımı çalışmasını yürütüyoruz. Allah’ın izniyle bu çalışmalarımızı da tamamlayıp, en kısa sürede halkımızın hizmetine açacağız” şeklinde konuştu.

Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz
Türkiye’nin küresel lojistik bir güç olmasına katkı sunacak projelerin bir bir hayata geçirildiğini belirten Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizde tüm ulaşım modlarını birbirine entegre ederek, günümüz teknolojisini kullanan ve geleceğin teknolojisine hazırlanan altyapı yaklaşımı ile, yerli ve milli kaynaklarımızı önceliklendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz; verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını ülkemizdeki tüm yollarımızda hayata geçirmek. “Güçlü Altyapı, Güçlü Türkiye” yaklaşımıyla hazırladığımız Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz. Intermodal yani çoklu taşımacılık yöntemleri ile Türkiye’nin küresel bir lojistik güç olması yolunda projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün incelemede bulunduğumuz KastamonuÇankırı Yolu projemiz de, Türkiye’nin küresel lojistik bir güç olmasına katkı sunacak önemli projelerden sadece bir tanesidir. Sadece Kastamonu’ya değil tüm Türkiye’ye değer katacak, Kastamonu Çankırı Yolu projemizin toplam uzunluğu yaklaşık 56 kilometredir. Bu uzunluğa yaklaşık 20 kilometrelik Kırık Baraj Varyantı dahildir. 2021 yıl içinde tamamlayacağımız projemizin toplam bedeli 1 milyar 876 milyon lirayı aşmaktadır. Proje kapsamında; 10 bin 811 metrelik 2 adet çift tüp tünel, 288 metrelik 2 adet açkapa tek tüp tünel, 364 metrelik 3 adet çift köprü ve 149 metrelik 3 adet köprülü kavşak bulunmaktadır. Projemizde yer alan; bin 339 metrelik Kırık Tüneli’nde kazı destekleme çalışmaları ve 101 metrelik nihai beton çalışmaları ile birlikte 36.4 kilometrelik bölünmüş yolun, 2 adet çift köprünün, 1 adet köprülü kavşağın ve 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin yapımını tamamladık. Yine proje planı içerisinde yer alan, 19.4 kilometrelik Kırık Baraj Relokasyon yolu ihalesini gerçekleştirdik, çalışmalarımız hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Geçilmez vadileri viyadüklerle geçmek için gecegündüz çalışmaya devam ediyoruz
Karaismailoğlu, “580 kilometresi il yolu olmak üzere toplamda bin 292 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Bizler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kastamonu’da da aşılmaz dağları tünellerle aşmak, geçilmez vadileri viyadüklerle geçmek için gece gündüz canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemiz için yaptığımız tüm projelerimizde Cumhurbaşkanımızın desteklerini hep yanımızda hissettik. Kastamonu’daki yatırımlarımızda gecesini gündüzüne katarak çalışan, bu ülkenin imarı için alın teri döken, tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimiz sunuyorum. Şuanda Türkiye’de 600 kilometre devlet tünel yolumuz var. 2002 yılında Türkiye’deki toplam tünel yolu uzunluğu, 50 kilometreydi. Şuanda Kastamonu’da çalışan tünel uzunluğumuz 11 kilometre. İnşaatı devam edenlerle birlikte 47 kilometrelik bir tünel uzunluğu var. 2002 yılında Türkiye genelinde tünel yolu uzunluğu 50 kilometreyken, şuan sadece Kastamonu’da 47 kilometre. Türkiye’de çalışan tüneller 600 kilometre, 200 kilometre daha inşaatı devam eden tünellerimiz bulunuyor. Ülkemizin geldiği boyutu örnek olarak ifade etmek isterim. Devam eden projelerimizle birlikte 9.6 milyar TL’lik karayolu yatırım olarak 2002’den beri Kastamonu’da yapılmış işler var. Devam eden 11 işimiz var, bunların da en kısa zamanda bitirilmesi için buradaki programımıza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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