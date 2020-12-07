Türk Kızılayı ekipleri, karantinada bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Kastamonu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere karantinada bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılayı ekipleri erzak desteğinde bulundu.

Korona virüs pandemisi nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş üstü ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkması, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle kısıtlandı.

Alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolleri gibi ihtiyaçları devletin ilgili kurumları ile yardımsever gençler tarafından karşılananlara destek sürüyor. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, başta bu risk grubundaki kişiler olmak üzere karantina altında bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor. Ailelere içerisinde kavurma, nohut, mercimek, pirinç, makarna, çiçek yağı, salça, zeytin, un ve çorbanın yer aldığı erzak kolisi dağıtılıyor.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, Kızılay olarak salgın döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Tavil, “Pozitif ya da temaslı olduğu için karantinada olup evlerinden çıkamayanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıttık. Son 2 günde 45 vatandaşımıza yardımda bulunduk. İlçelerde de yardımlarımız sürüyor” dedi.

Çocukları da düşündüklerini belirten Tavil, “Gittiğimiz yerlerde çocukları da sevindiriyoruz. Onlara da hediyeler veriyoruz. Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türk Kızılayı ekipleri, Azdavay, Taşköprü ve Pınarbaşı ilçelerinde de karantina altında bulunan ihtiyaç sahibi yaklaşık 40 aileye gıda kolisi, konserve et ve kıyma dağıtımında bulundu.

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