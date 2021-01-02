Tosya’da 3 köyde karantina sonlandırıldı

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tosya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında üç köyde başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Tosya Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Karaköy, Kuşçular ve Karabey köylerinin artan vaka sayıları nedeniyle karantinaya alındığı hatırlatılarak, yapılan kontrollerde köylerdeki vaka sayılarında yaşanan düşüş sebebiyle karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Böylelikle Tosya’da üç köyde devam eden karantina uygulaması sonlandırılmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.