Tosya’nın nüfusu 39 bin 637 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, Tosya'nın nüfusu 39 bin 637 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılında 39 bin 916 olan Tosya köy ve merkez nüfusu, 2020 yılında 279 kişi azalarak 39 bin 637’ye geriledi. Sayımda ilçenin yine nüfusu en fazla olan mahallesi Bahçelievler olurken, aynı zamanda Kastamonu’nun birçok ilçesini de geride bıraktı. 2007 yılında 19 bin 974 erkek ve 21 bin 72 kadın olmak üzere 41 bin 46 kişi olan Tosya’nın nüfusu, hızla gerileyerek 2020 yılında 39 bin 637’e kadar indi. Tosya’nın nüfusu, 2007 yılından bu yana 1409 kişi azalarak nüfusu azalan yerleşim yerleri arasında yerini aldı.

İlçenin nüfusu, 2020 yılında merkezde 81, köylerde 198 kişi olmak üzere 2019 yılına göre 279 kişi azaldı.

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