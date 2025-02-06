Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun 4 ilçesinde eğitime kar engeli

        Kastamonu'nun 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun 4 ilçesinde eğitime kar engeli
        ABONE OL

        Kastamonu'nun 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

        Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Şenpazar Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı nedeniyle ilçede yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"

        Benzer Haberler

        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
        Kastamonu'da "Mesleki Eğitim Çalıştayı" düzenlendi
        Kastamonu'da "Mesleki Eğitim Çalıştayı" düzenlendi
        Kastamonu'da kapanan köy yolu cenaze için açıldı
        Kastamonu'da kapanan köy yolu cenaze için açıldı
        Hanönü'de öğrenci servisleri denetlendi
        Hanönü'de öğrenci servisleri denetlendi
        Kastamonu'da kar nedeniyle 195 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da kar nedeniyle 195 köye ulaşım sağlanamıyor