Kastamonu'nun 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Şenpazar Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı nedeniyle ilçede yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

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