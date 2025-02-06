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        Kastamonu'da kapanan köy yolu cenaze için açıldı

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım talebi üzerine ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:43
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        Kastamonu'da kapanan köy yolu cenaze için açıldı
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        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım talebi üzerine ulaşıma açıldı.

        İlçeye bağlı Edeler köyünün yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kastamonu il merkezinde vefat eden Hatice Oran'ın cenazesini köylerinde toprağa vermek isteyen ailesi, Şenpazar Kaymakamlığına başvurdu.

        Şenpazar Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyle ilçe arasındaki yaklaşık 15 kilometrelik yolu, 30 santimetreyi bulan karı temizleyerek ulaşıma açtı.

        Köye ulaştırılan cenaze, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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