Kastamonu Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Açıklamada, bölgede 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 metre ve üzeri yükseklikte kar şeklinde olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.