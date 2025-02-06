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        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

        Kastamonu Valiliği, kar yağışının bölgede etkisini artırmasının beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:39
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        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
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        Kastamonu Valiliği, kar yağışının bölgede etkisini artırmasının beklendiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

        Açıklamada, bölgede 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 metre ve üzeri yükseklikte kar şeklinde olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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