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        Hanönü'de öğrenci servisleri denetlendi

        Kastamonu Hanönü ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:35
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        Hanönü'de öğrenci servisleri denetlendi
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        Kastamonu Hanönü ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

        Hanönü ilçesinde köylerden ilçeye öğrenci taşıyan öğrenci servisleri denetlendi. Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu bahçesinde yapılan denetimde servis şoförleri servisleri ile birlikte hazır bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevdiye Yıldırım, Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Müdür yardımcısı Ömer Çapkın, Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Ortaokulu Başmüdür Yardımcısı Uğur Uçar, Hanönü Emniyet Amirliği personeli, Hanönü İlçe Jandarma görevli personeli ve Hanönü Belediyesi Zabıta Personeli katıldı.

        Yapılan denetimlerde Servis ve şoförlerin sürücü belge geçerliliği, öğrenciler için koltukların uygunluğu, ilkyardım çantası ve yangın söndürme cihazlarının sürelerine, araçların kalorifer sistemlerinin çalışıp çalışmadığına, geri giderken kullanılan sirenlerin durumu kontrol edildi.

        Yapılan denetimlerde önce can güvenliği denilerek eksik veya noksanı olan servisçilere en kısa sürede eksiklerinin tamamlanması konusunda uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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