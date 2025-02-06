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        Kastamonu'da "Mesleki Eğitim Çalıştayı" düzenlendi

        Kastamonu'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mesleki Eğitim Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:55 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:40
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        Kastamonu'da "Mesleki Eğitim Çalıştayı" düzenlendi
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        Kastamonu'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mesleki Eğitim Çalıştayı" başladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Huriye Can Eser, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bakanlıkları tarafından herkesin bir mesleği olması anlayışıyla hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde üç ana tema altında 74 stratejinin yer aldığını söyledi.

        Belgenin, öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak ülkenin kalkınması ve refahına katkı sunması amacıyla hazırlandığına dikkati çeken Eser, bu kapsamda mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması, paydaş kurum ve kuruluşların süreçlere aktif katılımını esas alan iş birliği modellerinin geliştirilmesine yönelik mesleki eğitim merkezleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yeni okul eğitim modellerinin hayata geçirildiğini anlattı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Nitelikli iş gücüne yön ve destek verecek birçok eğitim öğretim faaliyetini hayata geçirdiklerini belirten Gümüş, "Öğrencilerimizin hem ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, aynı zamanda bu çağı ve gelecek çağları anlamlandırması adına birçok faaliyet icra ediyoruz. Değişen ve gelişen dünyada Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek öğrencilerimizin hayallerinin gerçekleştirilmesi için adımlar atıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa etmiş olacağız. Ülkemiz artık üreten ve geliştiren, teknoloji ihraç eden bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

        Gümüş, her geçen gün dünyanın geliştiği ve değiştiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Mesleki eğitim kurumlarımızda yeni bölümler, yeni alanlar açarak bu değişim ve dönüşüme ayak uyduracak, hatta dünyayla rekabet edecek gençler yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda ilimizde son olarak elektrikli otomobiller ve siber güvenlik alanını açtık. Bir dahaki eğitim öğretim yılında bu bölümlere öğrenci almaya başlayacağız. Yapay zekayla ilgili de adımlar atmanın gayreti içerisindeyiz. Yapay zeka operatörlüğü, bulut ve bilişim sistemleri, yazılım, büyük veri ve benzeri konularda da alan ve bölümler açarak öğrencilerimizi dünyayla rekabet edebilir hale getireceğiz."

        Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın oturumlarına geçildi.

        Çalıştay, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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