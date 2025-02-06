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        GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli

        Kastamonu'nun 7 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:33
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Kastamonu'nun 7 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

        Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

        Şenpazar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Kar yağışı nedeniyle İnebolu ilçesinin tamamında, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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