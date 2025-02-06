GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli
Kastamonu'nun 7 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.
Kastamonu'nun 7 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.
Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
Şenpazar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Kar yağışı nedeniyle İnebolu ilçesinin tamamında, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.
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