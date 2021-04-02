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Bakan Süleyman Soylu: "Annelerin evlatlarını PKK’ya kaptırmamaya kararlıyız" "PKK’ya katılım geçen yıl 53 kişi. 243 kişi dağdan indirildi" "Jandarma, 26'sı büyük toplam 22 bin 399 operasyon yaptı. Mardin’de saha ve alan sorumlularını etkisiz hale getirdiler” "İnsanlar bize sığınıyor. Avrupa’nın yozlaşmış kültürünü geride bırakıp bize sığınıyorlar"

İHA

Bakan Süleyman Soylu: "Annelerin evlatlarını PKK’ya kaptırmamaya kararlıyız" "PKK’ya katılım geçen yıl 53 kişi. 243 kişi dağdan indirildi" "Jandarma, 26'sı büyük toplam 22 bin 399 operasyon yaptı. Mardin’de saha ve alan sorumlularını etkisiz hale getirdiler” "İnsanlar bize sığınıyor. Avrupa’nın yozlaşmış kültürünü geride bırakıp bize sığınıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, insanların Avrupa’nın yozlaşmış kültürünü geride bırakarak Türkiye’ye sığındıklarını belirterek, "Jandarma, 26'sı büyük toplam 22 bin 399 operasyon yaptı. Mardin’de saha ve alan sorumlularını etkisiz hale getirdiler. PKK’ya katılım geçen yıl 53 kişiydi, 243 kişi dağdan indirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen Uzman Erbaş Jandarma Komando Temel Kursu Mezuniyet Törenine katıldı. 2040 Uzman Erbaş Jandarma Komandosunun yemin ettiği törende konuşan Bakan Soylu, "Ne bu ülke bir arazi parçasıdır, ne de bu üniformalar alelade kıyafetlerdir. Tehdidi yüksek, hasımları çok, üzerinde hesap yayanları çok olan mübarek coğrafyadır, kutlu coğrafyadır, stratejisi yüksek bir coğrafyada yaşıyoruz" dedi.

Üzerlerindeki yükün ağır olduğunu söyleyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti; "Hasmımız çoktur. 24 saat uyanık olmanın bizler için normal bir hal olduğunu bildiğimiz coğrafyadayız. Eskiden PKK’ya uzaktan yardım gönderirlerdi, uzaktan para gönderirlerdi, uzaktan akıl verirlerdi. Şimdi PKK’nın canı boğazına gelince içeride bu kahraman evlatlarımız sayesinde nefes alamaz hale gelince dikkat edin, PKK’nın yatırımcıları ve destekçileri Kandil’in yanı başına geldiler. Can simidi atmaya çalışıyorlar. Mallarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Suriye’de, Kuzey Irak’ta PKK’ya yeni yerler bulmaya çalışıyorlar. Bu ülke için ezanı Muhammed’i için namusuz, al bayrağımız için şehit olmayı kendisine ve ailesine en büyük miras olarak gören Kastamonu’dan sesleniyorum, ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar tuzak kurarlarsa kursunlar hangi hain ile beraber olursa olsunlar, çalışıyorlar ama nafile artık bu terör örgütlerinin akıbeti belli olmuştur. İnsanlar 10 yıldır can havliyle Suriye’den kaçıyorlar. Bizim binlerce yıllık komşularımız, 100 yıl önce aynı devletin aynı milletin üzerinde yaşadığımız insanlar, bugün kendi ülkelerinden kaçmakta ve bu güzelim ülkeye sığınmaktadırlar. İnsanlar Irak’tan Afganistan’dan Pakistan’dan kaçıp bize sığınıyorlar. Bize Avrupa’nın zenginliğine gelişmişliğine değil, bizi Avrupa’nın huyuna, kimliğine, karakterine benzetmeye çalışanlar, anne ve babalarını huzurevlerine kapatan insanlara, aile değerleri yozlaşmış değerleriyle takas etmeye çalışanlar, bugün tüm güçleriyle tüm karanlık yapılarıyla, FETÖ’sünden, DEAŞ’ından, PKK’sından, uyuşturucu ticaretinden göçmen kaçakçılığına kadar tüm imkanlarıyla bizlere saldırıyorlar. Bunun için bu ülke alelade topraklar, bu üniformalarda alelade üniformalar değildir. Üzerinize aldığınız sorumluluğu iyi anlayın. Sizler bugün jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarına adım atıyorsunuz. Dünyanın en büyük teşkilatı, bu kadar büyük bir sorumluluk sahası. Bu kadar büyük teknik ve personel kapasitesi. Bu kadar büyük bir tecrübesi olan bir başka jandarma teşkilatı bulmanız iddia ediyorum mümkün değil."
Konuşmaların ardından komanda timlerince gösteri yapıldı. Nefesleri kesen gösterinin ardından uzman erbaşlar, Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti. Törende dönem birincisi Uzman Onbaşı Mehmet Karaparça tarafından yaş kütüğüne plaket çaktı. Bakan Soylu’nun yanı sıra yemin törenine Vali Avni Çakır, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri erkan ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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