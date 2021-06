Başkan Vidinlioğlu: “Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyüz”

Kastamonu Belediyesi Sosyal Market Vakfı Genel Kurulunda konuşan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ihtiyaç sahibi 263 aileye her ay gıda ve kıyafet yardımında bulunduklarını söyledi.

Kastamonu Belediyesi Sosyal Market Vakfı Genel Kurulu, Belediye Hizmet Binasında düzenlendi. Genel kurula katılan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi ve Yardımlaşma Market Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Sosyal Market Projesi kapsamında 2019 Temmuz ayında yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi aileye destek sağlandığını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz gün itibariyle Sosyal Yardım Market Vakfı’mızdan hizmet alan ihtiyaç sahibi ailelerimiz listesi kurduğumuz komisyon tarafından incelendi. Yeni başvurularda belirlenen kriterler çerçevesinde yine komisyonumuz tarafından değerlendirildi. Kurumlardan gerekli görüşler alındı. 2020 yılı içerisinde 283 aliye Sosyal Yardım Market Vakfı’mızdan hizmet aldı. Bu süre zarfında iş bulan ve kriterlerin dışına çıkan vatandaşlarımız kendilerine verilen Sosyal Market Vakfı kartlarını teslim etti. Bugün itibariyle 263 ailemize vakfımız hizmet vermekte. Sosyal Marketimiz hayırseverlerimizin bağışlarıyla ürün zenginliği bakımından ilimizdeki marketlerden hiçbir farkı yoktur. Buradaki tek fark paranın geçmemesidir. İhtiyaç sahibi ailelerimizin Sosyal Market Vakfı kartları vardır. Bu kartlara her ay puan yüklenmektedir. Ailelerimiz bu kartlar ile gelip kartlarındaki puana göre alışverişlerini yapmaktadır. İhtiyaç sahiplerimiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvuruyor. Burada görev yapan Sosyal Hizmet uzmanımız ile başvurular bir ön araştırmaya tabi tutuluyor. Kurumlardan belirli evraklar isteniyor. Daha sonra vakfımızın komisyonu belirlenen kriterlere başvurunun uyup uymadığı noktasında araştırmasını yapıyor. Hassasiyetimiz gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızı sağlıyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasındaki köprü olmaktan büyük onur duyuyoruz. Ayrıca burada hadiste de buyurduğu üzere ‘Sağ elin verdiğini sol el görmüyor’ Vakfımıza ayni ve nakdi yardımı tüm hayırseverlerimiz yapabilir. Bugüne kadar vakfımıza destek sağlayan ve sağlamaya devam eden hayırsever iş adamlarımıza ve kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı’nda Sosyal Market Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara pay dağıtımı gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Paylarını bizlere ulaştıran vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Hayat paylaştıkça güzel. Kastamonu insanı bunu çok iyi biliyor. Şükürler olsun ki bu mukaddes memleketin bir parçasıyız. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız tüm hayırları kabul buyursun inşallah” diye konuştu.

İki yılda bir yapılan Kastamonu Belediyesi Sosyal Market Vakfı Genel Kurulu’nda Başkanlığına Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Başkan Yardımcılığına Seyfettin Reçber seçilirken Mehmet Yurt, Mustafa Özsoy ve Hamdi Öz ise üye olarak görev yapacak.

