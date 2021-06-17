Yağmur altında bekleyen yaşlı adamın yardımına polisler koştu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yağmur altında köyüne gitmek için araç bekleyen yaşlı adamın yardımına trafik polisleri koştu.

Edinilen bilgiye göre Tosya'da şiddetli yağmurun altında köyüne gitmek için yol kenarında bekleyen yaşlı adamın yardımına Tosya Bölge Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekibinde görevli polisler yetişti. Eski Oto sanayi yanında yağmur altında bekleyen yaşlı adamı fark eden trafik polisleri, araçlarını durdurarak yaşlı adamı arabaya bindirdi. Yol kenarındaki eşyaları da bagaja koyan polis ekipleri, yaşlı adamı evine kadar bıraktı.

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