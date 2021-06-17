Uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybetti

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Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Çaybükü köyünde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Küre’nin Çaybükü köyüne gitmek için kiraladığı otomobille yola çıkan Emrah Türkoğlu, yoğun yağmur yağışı sırasında aracın kontrolünü kaybetti. Karaman Köyü mevkiinde virajda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücüsü Emrah Türkoğlu hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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