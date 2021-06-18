Ceset yiyen ayı, yeniden ortaya çıktı Aç kalan ayı, köyde mezarlığa inerek cesedi çıkarmaya çalıştı Mezarı eşen ayı, köpeklerin havlamasıyla köyden uzaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceset yiyen ayı, yeniden ortaya çıktı Aç kalan ayı, köyde mezarlığa inerek cesedi çıkarmaya çalıştı Mezarı eşen ayı, köpeklerin havlamasıyla köyden uzaklaştı

İHA

Ceset yiyen ayı, yeniden ortaya çıktı Aç kalan ayı, köyde mezarlığa inerek cesedi çıkarmaya çalıştı Mezarı eşen ayı, köpeklerin havlamasıyla köyden uzaklaştı

Daha önceki yıllarda yeni gömülen cesetleri mezardan çıkartıp yiyen ve köylülerin kabusu haline dönüşen ayı, Kastamonu’da yeniden ortaya çıktı. 21 gün önce vefat eden bir kadının mezarını eşeleyerek açmaya çalışan ayı, bir evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Yaz mevsiminin gelmesi ve meyvelerin olgunlaşması ile birlikte ormanlık alanda aç kalan ayılar yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Yıllar önce aç kalarak indikleri şehir merkezinde yeni defnedilen mezarlardaki cesetlere dadanan ayılar, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Güde köyüne yeniden köy sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Ormanlık alanda aç kalan ayı, Güde köyüne kadar indi. Ayı, 3 gün boyunca aynı noktada gezinmeye başladı. İlk zamanlarda meyve ağaçlarına musallat olan ve meyve ağaçlarına büyük zarar veren ayı, daha sonra koku duyusunu da kullanarak köy mezarlığına yöneldi. Aç kalan ayı, geçirdiği rahatsızlık sonucu 21 gün önce hayatını kaybeden 83 yaşındaki bir kadının yeni kapatılmış mezarını pençeleri vasıtasıyla eşelemeye başladı.

Köpeklerin sesini duyunca kaçarak gözden kayboldu
Mezarı büyük oranda açan ayının çıkardığı sese bir süre sonra köyde bulunan çoban köpekleri tepki vermeye başladı. Köpeklerin toplu halde havlamalarına bazı köy sakinlerinin de tepki vermesi sonucunda ayı, cesedi mezardan çıkaramadan ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde köyde oluşan keskin koku sonrasında köy sakinleri tarafından yapılan araştırmada evlerin hemen yakınında bulunan mezarın büyük oranda açıldığı ve keskin kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği fark edildi. Ayının açtığı mezar, köy sakinleri tarafından yeniden kapatılarak üzerine ayının tekrardan mezarı açmasını engellemek amacıyla dallar ve dikenli teller örtüldü. Köyde sürekli ellerinde sopalarla dolaşan ve özellikle akşamları evlerinden dahi çıkamayan köy sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere önlem almaları çağrısında bulundu.

“Köyümüzde ara sıra ayı görülüyor”
1 ay önce İstanbul’da bir teyzenin vefat ettiğini belirten Kıymet Arat, “Onun cenazesini buraya getirdiler. 3 gün önce bir koku duyuyor komşu. Gidip bakıyor mezarın tahtalarının göründüğünü görüyor. Sonra mezarın açıldığını anlıyor. Ayı mı derken bir komşusu da ‘benimde kirazlarımı yedi, bu ayı’ diyorlar. Gece dışarı çıkmıyoruz. Geçtiğimiz yılda yukarı mahalleye ayı geldi. Hoca caminin önünde görüyor. Arada sırada ayı görülüyor. Bal kovanlarını götürüyor. Geçen sene komşunun götürdü. Şu ana kadar bir tehlike görmedik ama bu görmeyeceğiz anlamına da gelmez. Köy halkı olarak önlem alınmasını isteriz” dedi.

“Mezardan koku duydum, bakmaya gelince açıldığını gördüm”
Vefat eden kadının yengesi olduğunu söyleyen Hatice Tekin, “Vefat eden benim yengem oluyor. Elimde sopa vardı, yolda yürürken mezarlıktan koku geldi. Bu mezar çabuk koktu dedim bende. Bir gelip mezara baktım ki üzeri açık ama çukur şeklinde açılmıştı. Tahtalarına kadar mezar açılmıştı. Köpekler akşamüzeri çok fazla havlamıştı. Mezarda koku vardı. Elimle mezarın üzerini kapattım. Toprakları da tekrar mezarın üzerine attım. Sonra çalı bulup üzerine çalıyı koydum. Daha önce böyle bir şey olmadı. Ölen benim yengemdi. Üç hafta önce vefat etmişti” diye konuştu.

“Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek”
Bu tür hadiseler ile daha öncede karşılaştıklarını belirten Hüseyin Gökdemir de “Mezarları açmasın diye mezarı kapatırken üzerlerine teller koyuyorlar ayı açmasın diye. Birkaç gün önce kiraz ağaçlarına da zarar vermişler. Biz, burada akşam namazından sonra dışarı çıkamıyoruz. Burada ayı fazla var, gün geçtikte daha da çoğalıyor. Burada tedirginiz. Bunlara bir önlem alınması lazım ya da bu hayvanların yerlerinde beslenmesi lazım şehre inmemesi için. Hayvan aç kalınca köylere iniyor. Kiraz yiyorlar, sebze meyce yiyorlar. Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek. Bu daha vahim. Burada çocuklarımız var. Kaçamazlar. Hayvan ise aç, ne yaptığını bilmez” şeklinde konuştu.
Gökdemir, şöyle konuştu:
“Buraya cenaze defin edilmiş. Mezarın sahibi, mezarlıktan geçerken bir koku olduğunu duymuş. Mezarın içerisine konulan tahta var, bu tahta aşağısına kadar kazılmış. Köpekler havlayınca ayı gitmiş buradan. Bu mezar köy içinde değil de daha sığ görülmeyen bir yerde olsaydı ayı cesedi götürecekti buradan”

“Akşam namazından sonra dışarı çıkmıyoruz”
Mezara 21 gün önce vefat eden bir kadını gömdüklerini anlatan Güde Köyü Muhtarı İbrahim Sezer ise “Bu mezara ayı gelmiş ve açmaya çalışmış. Hatta mezarı açmış, tahtalarına kadar da eşelemiş. Sonra ayı kaçmış, bir şeyden ürkmüş ama neden ürktüğünü tam olarak bilemiyoruz. Bizde buraya gelip mezarın üzerini tekrar kapattık. Açtığı yer belli. Akşam namazından sonra köyümüzde dışarı çıkmıyoruz. Kiraz bu yıl bol, bu yüzden kirazlara devamlı ayı geliyor. Burada bir köylümüzün kirazına gelmiş, havaya ateş açmasına rağmen kirazdan yine de inmemiş. Yarın bir gün ayı çocuklarımıza da zarar verebilir. Tedbirin alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mezar kazan ayı güvenlik kamerasına yakalandı
Öte yandan mezar açan ayının mezarlık alanına gidiş görüntüsü ise bir evin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde köye inen ayının, köpek seslerini duyarak kaçtığı görünüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da kasaplık kursu açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da kasaplık kursu açıldı
Kaymakam Deniz Pişkin Kızılay binasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Deniz Pişkin Kızılay binasında incelemelerde ...
Motosiklet koltuğundan 87 uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Motosiklet koltuğundan 87 uyuşturucu hap çıktı
Bitkin halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı
YEREL HABERLER Bitkin halde bulunan karaca yavrusu koruma altına ...
Korona tedbirlerine uymayan 25 kişiye 26 bin lira ceza
YEREL HABERLER Korona tedbirlerine uymayan 25 kişiye 26 bin lira ...
Laminat parke yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Laminat parke yüklü tır alev alev yandı
Uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybetti
Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu Hiç gitmediği Samsun’dan motosikletine 3 bin 300 lira otopark ücreti yazıldı Şase ve plakalarını kopyalayan dolandırıcılar yüzünden başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu Hiç ...
Yağmur altında bekleyen yaşlı adamın yardımına polisler koştu
YEREL HABERLER Yağmur altında bekleyen yaşlı adamın yardımına ...
Başkan Vidinlioğlu’dan Erbilgin’e cevap verdi
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu’dan Erbilgin’e cevap verdi
5 asırlık tarihi Acem Hanı, gastronomi merkezine dönüşecek 450 yıllık tarihi Acem Hanı, 12 milyon liralık yatırımla Gastronomi Merkezi olacak
YEREL HABERLER 5 asırlık tarihi Acem Hanı, gastronomi merkezine ...