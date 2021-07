Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı Hayallerinin peşine düşen çift karavanla Türkiye’yi gezecek

Korona virüs kısıtlamaları döneminde Muğla’da torunlarını büyüten çift, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında hayallerini gerçekleştirmek için karavanlarına atlayarak Türkiye turuna çıktı. İlk olarak Kastamonu'da kamp yapan çift, doğal güzelliklerin ve hayallerini gerçekleştirmenin tadını çıkarıyor.



Muğla’da yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların gevşetilmesiyle Varlı çifti, kendileri gibi karavancı arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktı. Yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan karavanla Türkiye turunda ilk olarak Karadeniz’e gelen Varlı çift, Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Yumurtacı Göleti’nde kamp yaptı. Çalışırken hayalini kurduklarını fakat bu torunları nedeniyle bu hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kalan Varlı çifti, torunlarını da büyüttükten sonra Türkiye’yi gezmeye başladı. Gezdikleri yerlerin tarihi ve doğal güzelliklerini sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçileriyle paylaşan çiftin amacı, Türkiye turunu tamamlayıp, pandemi sonrası sınırların açılmasıyla yurt dışı turuna çıkmak.



“Sayın Valimize bizlere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz”

Muğla’nın Fethiye ilçesinden Kastamonu’ya geldiklerini söyleyen Kadriye Varlı, “6 yıldır karavancıyız. Doğasever üç arkadaş, Batı Karadeniz turuna çıktık. Batı Karadeniz’in yaylaları, doğa güzellikleri, orman örtüsü gibi tahmin edemeyeceğimiz kadar güzellikleriyle karşılaştık. Sağ olsun Kastamonu Valimiz bizlere son derece ilgili davrandı. İhtiyaçlarımı sordu, bizleri karavanda ziyaret etti. Bizleri makamında ağırladı ve Kastamonu’da karavan turizmini geliştirebilmek için neler yapılabileceğiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Son derece ilgili ve alakalı yönetimlerden hoşnuduz. Şu anda Daday Yumurtacı Göleti’nin etrafındayız. Buraları çok beğendik, çok güzel. Kastamonu’nun bütün ilçelerini dolaşacağız. Kastamonu’ya gelmeyi düşünen bütün karavancı arkadaşlara burayı ilçeleriyle birlikte doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.



“Kastamonu’nun bütün güzelliklerini dolaşacağız”

Kastamonu’nun bütün ilçelerini ve tarihi kültürel yerlerini gezeceklerini söyleyen Kadriye Varlı, “Kastamonu’nun kanyonlarını, Daday, Azdavay ve Yenipazar gibi bütün ilçelerindeki doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini, tabiat parklarını, pandemiden uzak olarak doğayla baş başa kalarak bu güzellikleri hem kendimiz hazmedeceğiz hem de diğer karavancı arkadaşlara sosyal medya hesaplarımızdan anlatarak bu güzellikleri herkesin tanımasını sağlayacağız” diye konuştu.



“Torunlarımı büyüttükten sonra Türkiye’yi gezmeye çıktık”

Emekli öğretmen olduğunu belirten Kadriye Varlı, “Çalışırken torunlarımı ve çocuklarımı çok rahat büyütemedim. Emekli olduktan sonra iki torunumu da büyüttüm, okula başlattım. Bende pandemili günlerde doğayla baş başa olmak için hayatımın üçüncü kısmı dediğim kısmını kendim için doğada baş başa yaşamak için ayırdım. Birinci dönem hayatımızın meslek dönemi, ikinci dönem torunları büyütme zamanı, üçüncü zamanda emeklilikle doğayla baş başa yaşama zamanı. Bizlerde şu an o aşamadayız, herkese de tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.



“Eşimin hayaliydi, şimdi onu gerçekleştiriyoruz”

Eşinin, yurtdışı seyahatlerinde karavanları gördüğü zaman son derece ilgili olduğunu ifade eden Varlı, şöyle konuştu: “Eşimin hayaliydi. Torunlarımızda okula başlayınca karar verdik ve 6 yıl önce hemen ilk hedefimiz olan Balkanlara gezmeye gittik. Orada karavan yaşantısının ne kadar fazla olduğunu görünce çok hoşnut olmuştuk. Tarihi ve doğal güzelliklerle ülkemiz hiçbir Avrupa ülkesine değişilmez”



“Uzun yıllardır karavan hayali kuruyorduk, sonunda gerçekleştirdik”

Uzun zamandır karavan hayali kurduğunu söyleyen Nadir Varlı ise, “Torunlardan ötürü bir türlü cesaret edemedik. Torunlara 5’er yıl baktık. Bu işe bizde 60 yaşından sonra başladık. 6 yıldır da karavanla gezinti yapıyoruz. Çokta güzel bir olay, herkese tavsiye ederim. Buraya da Batı Karadeniz turu olarak geldik. Akçakoca’dan girdikten sonra Daday ilçesine kadar geldik. Kastamonu’nun çok güzel olduğunu gördük. Özellikle yaylaları, göletleri, tarihi ve kültürel yapısı bizleri bir hayli etkiledi. Kastamonu’nun bütün ilçelerini sahilde dahil olmak üzere her tarafını gezip dolaşacağız. Burasının her türlü güzelliklerini görmek istiyoruz. Bunları da kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak karavanlı arkadaşlarımıza anlatıyoruz” dedi.



“Karavanla 4 ay boyunca tüm Türkiye’yi gezeceğiz”

Karavancılığın özgürlük olduğunu anlatan Nadir Varlı, şunları kaydetti: “Pandemiden de kaçıyoruz. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Kendi ülkemiz çok güzel. Yurtdışında da gezdik. Kendi ülkemizin bu güzelliklerini önce bir bitirelim diyoruz, ondan sonra yurtdışını gezmeyi hedefliyoruz. Örneğin 2 yıl önce pandemi olmadan Norveç’i gezmeye gidecektik. Pandemiden dolayı kaldı, gidemedik bir türlü olmadı. Önce pandemi bitsin, ülkemizi bir gezelim. Allah nasip ederse Kastamonu’dan sonra Kurban Bayramı akabinde Doğu bölgesini gezeceğiz. Oradan Güneydoğu Bölgesine geçeceğiz. Oradan Akdeniz’e ineceğiz. 34 ay boyunca bu şekilde bir gezimiz olacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.