Tosya OSB'de mesleki eğitim irtibat bürosu açıldı

Kastamonu´nun Tosya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki eğitim irtibat bürosu açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki eğitim irtibat bürosu açıldı. Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 18 Kasım 2021 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, öğrencilerin ve gençlerin işletmelerde yapacakları iş başı eğitimlerinin koordinasyonunu ve sertifikalandırılmasını sağlamak, gençlerin sanayi kuruluşlarında iş bulma imkanın sağlamayı hedefleniyor.

Lise öğrenimini de tamamlama olanağına sahip olmaları adına faaliyetlerini yürütecek olan Tosya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açılışı, ülke genelinde gerçekleştirilen programla eş zamanlı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, şube müdürleri, mesleki ve teknik Anadolu lisesi idarecileri ve Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

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