Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kaza yapınca yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 NR 2498 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanmadan kurtulan sürücü ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan F.D. ve A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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