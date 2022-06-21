Kastamonu Üniversitesi’nde iki projeye daha destek

Kastamonu Üniversitesi’nde akademisyenler tarafından hazırlanan 2 proje destek almaya layık görüldü.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Erol Tekin’in “Genç Araştırmacıların ArGe Kültürünün TeknoGirişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi” projesi ve Orman Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Ayşe Öztürk Pulatoğlu’nun “Bitki Sistematiğinde Bilimsel Bitki Ressamlığı” projesi "TÜBİTAK 2237A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" programı çerçevesinde desteklenecek. Projeler çerçevesinde çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları yapılacak.

Doç. Dr. Tekin’in "Genç Araştırmacıların ArGe Kültürünün TeknoGirişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi" projesi çerçevesine Kastamonu Üniversitesi içerisinde yer alan Kastamonu Teknokent A.Ş. eğitim ve toplantı salonlarında düzenlenecek etkinlik ile lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrenci, araştırmacı ve akademisyenler ile doktoralı genç araştırmacıların girişimci üniversite misyonu çerçevesinde teknogirişimcilik odağında ArGe kapasitelerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi ve şirketleşme kabiliyetlerinin arttırılması amaçlanıyor.

Uzman akademisyenler tarafından oluşturulan eğitim modülleri, ArGe projeleri hakkında bilgi sahibi olunması, ArGe odaklı fikir ve projelerini ticari değere dönüştürme ile ilgili süreçleri kapsıyor. Ayrıca eğitimde, girişimcilik türlerinden teknogirişimcilik, teknolojik bağlam, teknoloji odaklı çözümler, dijital dönüşüm teknolojileri, iş fikirleri ya da proje fikirlerinin girişimci faaliyete dönüştürülmesi ile Teknokent fırsatlarına ilişkin yer alan eğitimler teorik şekilde verilecek. Uygulamalı iş planı hazırlama ve interaktif grup çalışması şeklinde gerçekleşecek kanvas iş modeli geliştirme eğitimleri de verilecek.

Destek alacak Kastamonu Üniversitesi’nin ihtisas sahası olan Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanından Orman Fakültesi Dr. Pulatoğlu’nun “Bitki Sistematiğinde Bilimsel Bitki Ressamlığı” projesi çerçevesinde de Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin bitki biyoçeşitliliği, endemik bitkilerin konularında genel bilgiler verildikten sonra, bitki teşhisinde kullanılacak genel terminoloji öğretilecek ve bu bilgiler ışığında bilimsel bitki ressamlığı temel teknik çizim eğitimi verilecek.

Eğitim ile başta Türkiye’deki bitkiler olmak üzere, bitkileri tanımak, tanıtmak ile tabiat bilinci konusunda farkındalığı artırarak, biyoçeşitlilik koruma çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu etkinlik ile ayrıca Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği’nin iş birliği içinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ve 30 cilt olarak planlanan Resimli Türkiye Florası Projesi’ne bilimsel bitki ressamları yetiştirerek katkı sağlanması amaçlanıyor.

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