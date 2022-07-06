KATSO Kastamonu Teknokent'te buluştu

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı, Kastamonu Teknokent Salonunda gerçekleştirildi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleri, KATSO Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu başkanlığında Kastamonu Teknokent Göknar Toplantı Salonunda gerçekleşen Haziran ayı meclis toplantısında bir araya geldi. Kastamonu Teknokent’in ev sahipliğinde gerçekleşen KATSO meclis toplantısına, Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nun yanı sıra, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile KATSO genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları, yetkililer, KATSO akademik danışmanı ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Kandemir katıldı.

Kastamonu Teknokent adına KATSO heyetine, Kastamonu Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi ve Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ile birlikte KÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdari ve Mali İşler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kazım Yasin Özbey ve KÜ Teknoloji Transfer Ofisi Teknokent Akademi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zuhal Arife Küçük eşlik etti.

Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu adına atılan geliştirici adımlarda yan yana yürümekten mutluluk duyduklarını iletti.

Prof. Dr. Ömer Küçük’ün konuşmasının ardından sunumunu yapan Öğretim Görevlisi Kazım Yasin Özbey ise, Teknokent’in firmalara sağladığı imkanlar ve fırsatlar hakkında bilgi verdi. Sonrasında Teknokent’in istihdam oluşturmaya yönelik Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığı yeni eğitimi “Kapasite Geliştirmede ETicaret” programıyla ilgili bilgi vermek için Öğretim Görevlisi Zuhal A. Küçük söz aldı. Yapılacak eğitimin yeni istihdamlar oluşturmada ve firmaların mevcut kapasitelerini geliştirmede sağlayacağı katkıya değinen Zuhal A. Küçük, değişen konjonktürde firmaların doğan ihtiyaçlarına cevap vermenin Teknokent’in temel görevleri arasında olduğunu vurguladı.

KATSO heyeti programın ardından Teknokent’in yeni idare binasını gezdi. Toplantılarına ev sahipliği yaptığı için Teknokent’e teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, Kastamonu halkının Teknokent’i daha yakından tanıması gerektiğini ifade ederek, iş dünyasının Teknokent ile işbirliği yapabilmesi ve projeler geliştirilmesi için çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.