Vali Çakır görev başındaki jandarma ve polisin bayramını kutladı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kastamonu Valiliğinde protokolün bir araya geldiği bayramlaşma töreni düzenlendi. Daha sonra Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Taşköprü Polis Uygulama Noktası'nda görev yapan polis ekiplerinin bayramlarını kutladı. Vali Çakır, ardından Seydiler ilçesi yolu üzerindeki Jandarma Uygulama Noktası'nda jandarma ekipleri ile bir araya geldi. Denetleme noktasında jandarma ekiplerini selamlayan Vali Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve beraberindeki heyetle görevli personelin Kurban Bayramı’nı kutladı. Jandarma ile bayramlaşan Vali Çakır ve beraberindeki heyet, toplu fotoğraf çekildikten sonra huzurevini ziyaret etmek üzere uygulama noktasından ayrıldı.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu. Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyardı.

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