Taşköprü sarımsağı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürüyor Taşköprü’de iri boy sarımsak 44 TL’den alıcı buldu

Kastamonu’nun Taşköprü İlçesinde yetişen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, 44 TL'ye kadar kilogram fiyatı ile alıcı buluyor. Üreticiler, sarımsağın bu yılki fiyatından memnun olduklarını ifade etti.

Dünyaca ünlü olan ve Avrupa Birliği tescil belgesine sahip Taşköprü sarımsağı, bu yıl rekoltesinin düşmesi ile üreticisinin yüzünü güldürdü. Geçen yıl artan üretim sebebi ile fiyatı düşen Taşköprü sarımsağının bu yıl rekoltesi azaldı. Geçen hafta ilki kurulan sarımsak pazarında 40 TL’den alıcı bulan Taşköprü sarımsağı, bu hafta 4 TL’lik artışla 44 TL’den alıcı buldu. Pazarda küçük boy sarımsağın kilogramı 18, orta boy sarımsağın kilogramı 25, iri boy sarımsağın kilogramı ise 35 TL’den satılıyor.



"Şu an her şey iyi, İnşallah daha iyi noktalara da getireceğiz"

Kurdukları Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile üreticileri desteklediklerini söyleyen Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, "Bu hafta Kooperatifimize sarımsak alımı gerçekleştirdik. Geçen haftalarda da alım yaptık ama bu hafta ciddi bir alım yaptık. 10 tona yakın ortağımızdan pazarda sarımsak aldık. Orta boy sarımsak aldık, 2023 lira arasında değişen fiyatla bu alımı gerçekleştirdik. Kooperatifimizin kuruluş amacı zaten bu fiyatları dengelemek. Özellikle çiftçimizin fiyatlar çok düştüğünde ezilmesini, maliyetler altında satış yapmasını engellemekti. Bu fonksiyonu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Güzel oldu, çiftçilerimize destek veriyoruz. Taşköprü sarımsağını hak ettiği değerlere götürmek için bu kooperatifi kurduk. Şu an her şey iyi, İnşallah daha iyi noktalara da getireceğiz" dedi.



"Bu haftaki sarımsak rekor satışı 4445 TL’den satıldı"

Bu seneki sarımsak fiyatlarından memnun olduğunu dile getiren Taşköprü sarımsağı üreticisi Bayram Özsoy, "Taşköprümüzde sarımsak pazarının 2. haftası. Elhamdülillah, çok güzel sarımsaklar geldi. Bu haftaki sarımsak rekor satışı 4445 TL’den satıldı. Bunlar güzel fiyatlar. Sarımsağımız kurudukça fiyatların daha da yükseleceğini umuyoruz. Emek veren, gece gündüz bu işle uğraşan çiftçilerimize Allah hayırlı kazançlar versin. Sarımsağımız İnşallah daha da iyi olacaktır. 'Taşköprü’nün Beyaz Altını'na sarımsak pazarına herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

