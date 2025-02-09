Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 117 köye ulaşım sağlanamıyor

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde bu kış sezonunda kar nedeniyle kapanan 1039 köyde 11 bin 236 kilometre yolu tekrar ulaşıma açtı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 117 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

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