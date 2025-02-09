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        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın hastaneye ulaştırıldı

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 80 yaşındaki tansiyon hastası kadın, ekiplerce hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:37
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        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın hastaneye ulaştırıldı
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        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 80 yaşındaki tansiyon hastası kadın, ekiplerce hastaneye götürüldü.

        Yarımca köyündeki yüksek tansiyon hastası Hatice Güler'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki köye hareket eden Şenpazar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlileri, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı bölgede zorlu şartlarda paletli ambulansla hastaya ulaştı.

        Köyde ilk müdahalesi yapılan 80 yaşındaki Güler, Şenpazar Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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