Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor

Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen 1192 şapkalardan bazıları ünlü isimlere ait

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
AA

Kastamonu'da bulunan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, Şapka Müzesi'nde 1192 şapkanın sergilendiğini belirtti.

Aynan, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, merkezlerinin 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından açıldığını söyledi.

Merkezde bulunan dantel ve şapka müzelerinin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu anlatan Aynan, "Bağışçılarımızdan aldığımız şapkalara gözümüz gibi bakıyoruz. Şapka Müzemizde 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in şapkaları var. Atatürk Şapka İnkılabı'nı Kastamonu'da yaptığı için burada açılan bir müzeyiz. 1192 şapka bulunan müzemizde artık şapka koyacak yerimiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Müzelerinde Rusya, Özbekistan, Japonya gibi ülkelerin şapkalarının da bulunduğunu dile getiren Aynan, evrenselliği önemsediklerini vurguladı.

Aynan, merkezlerinde oyuncak ve bez bebeklerin yer aldığı bölüm de bulunduğuna işaret ederek, "Merkez olarak yaptığımız birçok çalışma bulunmakta. Bu çalışmalardan biri de 'Kastamonu Bebekleri' projesiydi. Gazi Üniversitesindeki hocalarımızdan destek aldık. Aldığımız destekler sayesinde burada 30 kadına kurs açtık." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler
YAŞAM Topuk arttıkça statü de yükseliyordu... Tehlikeli ...
Terapistlere göre ilişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret
YAŞAM Terapistlere göre ilişkinizin yürümediğini gösteren 5 ...
Van'da tek boynuzlu dağ keçisi görüntülendi
YAŞAM Van'da tek boynuzlu dağ keçisi görüntülendi
Sadece ruhun gıdası değil: Müzik bu hastalığın önüne geçiyor!
YAŞAM Sadece ruhun gıdası değil: Müzik bu hastalığın önüne ...
Hem şaşırttı hem de güldürdü.... Otellerde unutulan tuhaf eşyalar! - Öne çıkan haberler
YAŞAM Hem şaşırttı hem de güldürdü.... Otellerde unutuldu!
Asuman Kerkez’e ödül
YAŞAM Asuman Kerkez’e ödül
40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek
YAŞAM 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek
Türkiye'nin tek 'biblo terazi' ustası
YAŞAM Türkiye'de ondan başka yapan yok! 87 yaşında...
'Komutanlar ocağı'nın 131 yıllık Osmanlı arması ve kitabesi yenilendi
YAŞAM Osmanlı arması ve kitabesi yenilendi! 131 yıllık...
Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten
YAŞAM Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.