Kastamonu ve Sinop'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Abana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki mazgallar taştı, iş yerlerini ve zemin katları su bastı. Sanayi sitesi de yağıştan etkilendi. Su altında kalan bazı dükkanlardaki makine ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Esnaf ve belediye ekipleri iş yerleri ile zemin katlardaki dairelerde biriken suların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, ilçede metrekareye 116 kilogram yağış düştü. Gök gürültülü sağanağın hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

AA'nın haberine göre; Bozkurt ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı, ilçedeki bazı apartmanların bodrum katlarını da su bastı. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, meteoroloji verilerine göre ilçede metrekareye 100 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığını anlatan Yanık, çevre ilçelerden de su baskınlarını önlemek için vidanjör istediklerini kaydetti.

KÜRE İLÇESİNDE 2 OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA KALDI

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı.

Küre ilçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Salih Balta'ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan'a ait otomobil toprak altında kaldı.

Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yağışların halen etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

SİNOP'TA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi. Belediye ekipleri su baskınlarının ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde ise bazı köy yolları taşan dereler nedeniyle zarar gördü.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sinop’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir istinat duvarı çökerek yanında park halinde olan otomobile zarar verdi.

Şehirde etkisini hissettiren yağışlar nedeniyle dün gece 23.30 sıralarında Tarakçı Sokak’ta meydana gelen olayda, yığma taşla inşa edilmiş istinat duvar kenarlarını tuttuğu suya doyan toprak zemine dayanamadı. Duvarın küçük bir bölümü çökme meydana gelerek yanında park etmiş olan 06 ABK 057 plakalı otomobilde maddi hasara neden oldu.

Diğer bir olaysa Enver Bahadır Caddesi üzerinde yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle yolun üzerine küçük çapta bir toprak kayması meydana geldi. Cadde üzerine kayan toprak yığını gelen iş makineleri ile kaldırıldı.

Bu sırada gelen trafik polisleri çevrede önlem aldı. Cadde bir süre trafiğe durdurulduktan sonra tekrar açıldı.