Katar - Çin sahaya çıkıyor

Katar ve Çin, 07 Eylül 2018 Cuma günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Katar 4 puana sahip olarak 79. sırada yer alırken Çin 6 puanda ve 55. sırada. Katar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Çin, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 236 kodlu maçı oynayanlar; Katar galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Çin galibiyet oranı 2.00.

Katar son haftadaki Çin müsabasında 1-2 yenildi.

Çin ise Katar karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Katar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Katar, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Çin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çin, 2 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ