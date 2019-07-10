Katar kültürünü tanıtmak amacıyla her yıl farklı bir noktadan yola çıkıp Akdeniz'i dolaşan geleneksel Körfez yelkenlisi (dhow) bu yıl İstanbul'da Rumelihisarı'na demirledi. Katar Başkonsolosu ve mürettebat Türkiye'ye "Aynı gemideyiz" mesajı gönderdi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Katar'ın 2022'de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın tanıtımı için yelken açan gemi, aynı zamanda geleneksel Katar kültürünü de tanıtıyor. Yerel kıyafetleri ve ücretsiz yöresel kahve ikramları ile tanıtımlarını gerçekleştiren gemi kaptanı ve mürettebatı Türk halkının ilgisinden memnun.

"AYNI GEMİDEYİZ"

Kültür turizminin Katar halkı için çok önemli olduğunu belirten Katar Devleti İstanbul Başkonsolosu Mansoor Bin Abdulla Al-Sulateyn, İstanbul'da yelken açan geminin kendileri için çok büyük önem ifade ettiğini söyledi. Başkonsolos, "Ecdadımız geçmişte bu gemi ile aylarca uzun bir yolcuğu göze alıp yola koyulurdu. Şu anda Katar Emiri Şeyh Temim ve babası Şeyh Hamad bu geleneği sürdürmek adına ellerinden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumda. Bunu bir kültür turizm olarak devam ettiriyorlar. Katar'da bulunan bu tarz gemilere, özellikle tahtadan yapılmış gemilere bu geleneği sürdürmek için bunlara çok ciddi manada da maddi destekler verilmekte" diye konuştu.

Geminin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mansoor Bin Abdulla Al-Sulateyn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İstanbul'da bulunan gemimizin amacı Dünya Kupası’nın tanıtımını yapmak. Sloganımız ise "2022'de sizi Katar Dünya Kupası'na bekliyoruz." İkinci amacımız Katar’ın deniz ve doğa ile olan ilişkisini dünyaya aktarmak. İstanbul’da başlamamızın nedeni ise Türkiye ile olan kültürel ilişkileri sağlamlaştırmak ve kuvvetlendirmek. Çünkü biz aynı gemideyiz. Bunun delili de gemimizde bulunan Katar bayrağının hemen yanında Türk bayrağının olması” dedi.

"KATAR VE TÜRKİYE AYNI KÜLTÜREL KODLARI TAŞIYAN İKİ ÜLKE"

Gemiyi ziyarete gelen Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ise geminin kültür turizmi açısından Katar için çok önemli olduğunu söyledi. Kışlakçı, "Bu, Katar’ın kendi kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlemiş olduğu bir yolculuk. Deniz yolculuğu artık kara ulaşımından daha önemli bir durum arz ediyor. Önümüzdeki yıllarda dünyanın en çok önem verdiği konuların başında deniz yolculuğu gelecek. İstanbul’u tercih etmeleri de ayrıca çok mühim çünkü Katar ve Türkiye aynı kültürel kodları taşıyan iki ülke” diye konuştu.