Kate Micucci kansere yakalandı

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"ÇOK TUHAF"



Daha önce hiç sigara içmediğini vurgulayan oyuncu, "Gerçekten çok tuhaf çünkü hayatımda hiç sigara içmedim. Bu yüzden sürpriz oldu ama sanırım bu da oluyor ve bu yüzden en iyi haber erken yakalamış olmaları. İyiyim..." dedi.