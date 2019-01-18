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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde üyesi Kate Middleton ve kız kardeşi Pippa hakkında pek çok bilgi bulunuyor ancak onun esrarengiz erkek kardeşi James Middleton gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla pek tanınmıyor.
Kate Middleton ve Prens William'ın düğününde medyaya yansıyan James Middleton uzun zamandır Instagram profilini gizli tutuyordu ancak hesabını herkese görünür yaptıktan sonra takipçi sayısı bir anda artırdı. Biz de Middleton ailesinin merak edilen üyesini araştırdık.
31 yaşındaki James Middleton, Kate Middleton ve Pippa Middleton'un küçük kardeşi.
İngiltere, West Berkshire'da bir köy olan Bucklebury'de Kate ve Pippa ile birlikte büyüdü.
James, kız kardeşleri ve Prenses Eugenie dahil olmak üzere pek çok ünlünün eğitim aldığı Malborough College'dan mezun oldu.
2007 yılında, özel pastaların yapımı için müşterilere paketler satan Kek Seti Şirketi'ni kurdu.
2011 yılında ablası Kate, dünya çapında yaklaşık iki milyar insanın izlediği bir törenle Prens William ile evlendi. O sırada, James sadece 23 yaşındaydı.
Kate Middleton'ın düğününün ardından, Düşes'in kardeşleri medyada yoğun ilgi gördü.
2013 yılında James ilk olarak İngiliz medyasında ünlü olan şarkıcı ve aktris Donna Air ile birlikte olmaya başladı. Önceki evliliğinden Freya adında 15 yaşında kızı olan Air ile James'in ilişkisi geçtiğimiz yıl sonlandı.
James 2014 yılında sakal bırakarak dış görünüşünde büyük bir değişikliğe gitti.
James, şekerlemelerin üzerine grafik ve kişisel fotoğrafların basıldığı Boomf adlı bir şirket kurdu. Ayrıca Pippa'nın kayınpederinin İskoçya'daki otelinde tur rehberi olarak çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabını herkese görünür yaptıktan sonra hayvanlara ve doğaya aşık olduğu görülüyor.
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