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Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton

Giriş: 18.01.2019 - 12:23 | Güncelleme:  

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde üyesi Kate ve Pippa Middleton'ın küçük kardeşileri James Middleton, gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabını herkese görünür hale getirdikten sonra takipçi sayısını artıran James Middleton hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik

  • 1Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde üyesi Kate Middleton ve kız kardeşi Pippa hakkında pek çok bilgi bulunuyor ancak onun esrarengiz erkek kardeşi James Middleton gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla pek tanınmıyor.  

     

  • 2Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    Kate Middleton ve Prens William'ın düğününde medyaya yansıyan James Middleton uzun zamandır Instagram profilini gizli tutuyordu ancak hesabını herkese görünür yaptıktan sonra takipçi sayısı bir anda artırdı. Biz de Middleton ailesinin merak edilen üyesini araştırdık.

     

     

  • 3Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    31 yaşındaki James Middleton, Kate Middleton ve Pippa Middleton'un küçük kardeşi.

     

     

  • 4Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    İngiltere, West Berkshire'da bir köy olan Bucklebury'de Kate ve Pippa ile birlikte büyüdü.

     

  • 5Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    James, kız kardeşleri ve Prenses Eugenie dahil olmak üzere pek çok ünlünün eğitim aldığı Malborough College'dan mezun oldu.

     

     

  • 6Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    2007 yılında, özel pastaların yapımı için müşterilere paketler satan Kek Seti Şirketi'ni kurdu.

     

  • 7Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    2011 yılında ablası Kate, dünya çapında yaklaşık iki milyar insanın izlediği bir törenle Prens William ile evlendi. O sırada, James sadece 23 yaşındaydı.

     

     

  • 8Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    Kate Middleton'ın düğününün ardından, Düşes'in kardeşleri medyada yoğun ilgi gördü.

     

     

     

  • 9Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    2013 yılında James ilk olarak İngiliz medyasında ünlü olan şarkıcı ve aktris Donna Air ile birlikte olmaya başladı. Önceki evliliğinden Freya adında 15 yaşında kızı olan Air ile James'in ilişkisi geçtiğimiz yıl sonlandı.

     

  • 10Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    James 2014 yılında sakal bırakarak dış görünüşünde büyük bir değişikliğe gitti.

     

  • 11Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    James, şekerlemelerin üzerine grafik ve kişisel fotoğrafların basıldığı Boomf adlı bir şirket kurdu. Ayrıca Pippa'nın kayınpederinin İskoçya'daki otelinde tur rehberi olarak çalışıyor.

     

  • 12Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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    Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabını herkese görünür yaptıktan sonra hayvanlara ve doğaya aşık olduğu görülüyor.

  • 13Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 14Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 15Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 16Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 17Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 18Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 19Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 20Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 21Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 22Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 23Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 24Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 25Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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  • 27Kate Middleton'ın esrarengiz kardeşi James Middleton hakkında bilinmeyenler
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