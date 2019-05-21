İngiltere'deki dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için kendi tasarladığı bahçeyi tanıtan Cambridge Düşesi Kate Middleton, önceki gün ailesiyle birlikte ilk kez resmi etkinlik olmadan objektiflere yansıdı.

Cambridge Düşesi'nin 'Back to Nature' adını verdiği bahçede ailesiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Kraliyetin 6. varisi Prens Louis'in yeni fotoğraflarının da yayımlandığı karelerde küçük prens ve prensesin yalınayak ve doğal halleri dikkatlerden kaçmadı.

Cambridge Düşesi'nin de tasarladığı bahçenin yer alacağı Chelsea Flower Show 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.