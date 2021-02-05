"ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞIM"

Gün içinde en çok 20 dakika yürüyebildiğini sözlerine ekleyen Price "Asla eskisi gibi olmayacağım. Bir bacağım, konulan metal yüzünden diğerinden daha uzun. Bu yüzden yürürken topallıyorum" şeklinde konuştu.

Price, kazadan ve geçirdiği operasyonlardan sonra bacaklarında sürekli acı hissettiğini ve bu acının ayaklarından başlayan bir elektrik çarpması şeklinde olduğunu dile getirdi.